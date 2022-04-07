Tele2 успешно реализует проекты больших данных

Оператор Tele2 подводит итоги работы направления big data (большие данные) за 2021 год. Эффект от реализации внешних и внутренних проектов по аналитике вырос год к году до 1,7 млрд рублей. Доход от внешней монетизации увеличился на 45%. Драйверами роста выручки стали продукты для финансовых организаций и предложения для рынка рекламы.

Рекламное направление стало лидером по темпам роста выручки в 2021 году. Существенный рост — более чем в два раза — произошёл в продуктах лидогенерации для различных индустрий бизнеса, особенно в банковской отрасли (карточные продукты, потребительское кредитование). Для финансовых организаций традиционно был популярен дефолтный скоринг, рост в целом коррелировал с ростом самого рынка кредитования. В то же время усилилась потребность в банковском антифроде: по данным Банка России, каждый второй россиянин хотя бы один раз сталкивался с мошенниками.

В 2021 году Tele2 выделила самостоятельное продуктовое направление «Антифрод». В фокусе — продукты для внешнего рынка и внутреннего использования. С учётом мировых тенденций компания сосредоточится на особенно актуальных темах, таких как:

— борьба с социальной инженерией (подменные номера, кол-центры мошенников);

— идентификация фишинговых сайтов;

— защита абонентов от спамеров;

— различные модели фродового скоринга (банки, e-commerce).

В прошлом году Tele2 запустил первые коробочные продукты геоаналитики. Это, прежде всего, платформа для анализа туристического потока и портрета гостя территории. Аналитический портал Tele2 актуален ведомствам и предпринимателям, которые планируют привлекать туристов, развивать инфраструктуру или оптимизировать транспортные потоки. Потенциальные клиенты — администрации городов и регионов, проектные офисы по туризму и транспорту, владельцы гостиниц и ресторанов, туристические агентства.

Платформа содержит десятки аналитических отчётов, которые непрерывно дополняются. Клиент может самостоятельно посмотреть нужную информацию: оценить общую численность туристов в регионе и динамику туристического потока и определить сезонность поездок, создать рейтинг «домашних» регионов туристов. Платформа также позволяет составить портрет туриста, увидеть тип транспорта прибытия и длительность пребывания путешественника.

В отчётный период Tele2 развивала сотрудничество с государственными заказчиками. Оператор подписал соглашение с МЧС России об информационном и экспертно-аналитическом партнёрстве. Стороны договорились о взаимодействии в создании стандартов обмена информацией, разработке инновационных технологий в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, совершенствовании схем связи и оповещения при возникновении ЧС.

Пилотными регионами по оценке населения, попадающего в зону ЧС, являются Приморский и Краснодарский края, а также Ростовская область. Эти регионы объединяет высокий риск возникновения происшествий из-за сложного рельефа местности и особенностей погодных условий.

«В прошлом году нам удалось сохранить темпы роста и существенно улучшить результаты предыдущего года. Мы создали новые продуктовые направления, нацеленные на решение актуальных вызовов наших клиентов: минимизацию банковских мошенничеств и эффективное принятие решений государственными заказчиками. Много ресурсов в 2021 году Tele2 направила на развитие технологических возможностей для быстрого запуска новых продуктов big data на фоне возрастающих потребностей внешних клиентов», — рассказал директор по аналитике больших данных Tele2 Антон Мерзляков.

Он также добавил, что сейчас портфель продуктов аналитики big data покрывает потребности как Tele2, так и многих отраслей внешнего рынка. В этот период изменений компания сосредоточена на разработке решений, которые помогают находить новых клиентов и оптимизировать затраты. Это позволяет с оптимизмом смотреть в 2022 год и рассчитывать на выполнение целей.