Тюнинг, доступный каждому: как защитить автомобиль от сколов и царапин

Собираясь покорять городские шоссе и ночные трассы, нужно быть готовым к сколам и царапинам на автомобиле. Пыль, гравий и мелкие камни оставляют следы на лакокрасочном покрытии, фарах и стёклах. Поэтому многие автомобилисты всё чаще клеят на свои машины антигравийную плёнку.

Достоинства защитного покрытия

Плёнка стала популярной благодаря доступной цене и простому монтажу. Наклеить защитный слой на свой автомобиль может каждый — для этого не нужно обращаться в сервис. Также нужно отметить такие преимущества антигравийной плёнки, как:

— высокая прочность и износостойкость: качественно нанесённое покрытие может использоваться до пяти лет;

— отличные рассеивающие характеристики: тонированное изделие отлично пропускает свет, что важно при защите зеркал;

— универсальность: защитная оболочка подходит для использования на отдельных деталях или полностью на всём кузове автомобиля;

— плотный защитный слой: техническое решение предусматривает эксплуатацию на любых поверхностях после удаления дополнительного монтажного слоя.

Особенности монтажа

Материал поставляют, как правило, в виде рулонов и отдельных листов. Стандартные размеры антигравийной плёнки — 30х100 мм, но во многих магазинах можно заказать защитное покрытие в нужном размере — уточните перед покупкой.

Наносить защитный слой нужно на тщательно вымытые поверхности. Лучше предварительно использовать специальную автомобильную химию. После очистки поверхности при необходимости стоит заполировать трещины. Используемые при этом пасты тоже должны быть удалены.

Затем проводится позиционирование защитного слоя на детали. Разравнивать поверхность лучше при помощи мягких салфеток. Профессионалы используют специальный ракель, упрощающий закрепление и распределение материала.

Эту работу желательно проводить в помещении, чтобы минимизировать вероятность попадания под покрытие пыли.

Доступный тюнинг

Стоимость антигравийных плёнок в десятки раз ниже профессиональных красок для защиты кузова. При этом площадь под тюнинг каждый автовладелец определяет самостоятельно. Например, можно использовать антигравийные плёнки только на фарах. Дополнительная защита от царапин актуальна и на бампере, крыльях, зеркалах. Для максимальной защиты, конечно, лучше оклеить весь кузов.

После длительной эксплуатации достаточно удалить ранее нанесённый поверхностный слой и заменить новым.