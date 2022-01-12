В Алтайском крае ветврача подозревают в выдаче сертификатов на мясо за взятки

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении ветеринарного врача КГБУ "Управление ветеринарии государственной ветеринарной службы Алтайского края по Табунскому району" из-за взятки. Как сообщает пресс-служба регионального СУ СКР, эксперт получал деньги за выдачу свидетельств на мясо без ветеринарной экспертизы.

По версии следствия, с 2015 по 2020 год подозреваемый получил лично взятку в размере более 150 тысяч рублей от предпринимателя, который занимается скупкой и реализацией мясной продукции. Деньги предназначались за беспрепятственное оформление и выдачу свидетельств без фактического проведения ветеринарной экспертизы.

Сейчас следствием возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение должностным лицом взятки в крупном размере"). Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения и предъявлении обвинения. Расследование уголовного дела продолжается.