Продовольственные ярмарки пройдут в Барнауле 30 сентября
Закупиться едой можно будет по шести адресам
25 сентября 2023, 15:30, ИА Амител
Фото: barnaul.org
В Барнауле в субботу, 30 сентября, проведут очередную продовольственную ярмарку, сообщили в мэрии.
Торговые точки будут работать с 10:00 до 14:00 на шести площадках:
- сквер 60 лет СССР, площадка у фонтана на пересечении ул. Молодежная – пр. Красноармейский;
- мкр-н Новосиликатный, ул. Новосибирская, 16в;
- п. Научный городок (Научный городок, 31);
- ул. Германа Титова, 9 (сквер имени Германа Титова);
- с. Лебяжье, ул. Центральная, 65а;
- Затон, ул. Водников, 11.
На ярмарках можно будет купить мясо, рыбу, колбасы, выпечку, масло, овощи, фрукты и другие товары от предприятий и фермерских хозяйств Алтайского края. Также для садоводов-огородников представят саженцы плодовых и ягодных культур, рассады.
Предыдущие ярмарки прошли в Барнауле 23 сентября. Горожане потратили на них почти 8 млн рублей.
Комментарии 0