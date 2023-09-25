Продовольственные ярмарки пройдут в Барнауле 30 сентября

Закупиться едой можно будет по шести адресам

25 сентября 2023, 15:30, ИА Амител

Фото: barnaul.org

В Барнауле в субботу, 30 сентября, проведут очередную продовольственную ярмарку, сообщили в мэрии.

Торговые точки будут работать с 10:00 до 14:00 на шести площадках:

сквер 60 лет СССР, площадка у фонтана на пересечении ул. Молодежная – пр. Красноармейский;

мкр-н Новосиликатный, ул. Новосибирская, 16в;

п. Научный городок (Научный городок, 31);

ул. Германа Титова, 9 (сквер имени Германа Титова);

с. Лебяжье, ул. Центральная, 65а;

Затон, ул. Водников, 11.

На ярмарках можно будет купить мясо, рыбу, колбасы, выпечку, масло, овощи, фрукты и другие товары от предприятий и фермерских хозяйств Алтайского края. Также для садоводов-огородников представят саженцы плодовых и ягодных культур, рассады.

Предыдущие ярмарки прошли в Барнауле 23 сентября. Горожане потратили на них почти 8 млн рублей.