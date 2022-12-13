10 человек погибли. В Алтайском крае с начала декабря произошло 213 пожаров

В Алтайском крае с начала декабря произошло 213 пожаров, в которых 10 человек погибли и 3 пострадали.

При этом почти треть возгораний происходит в частных домах, а около 11% приходится на многоквартирные.

«Самая распространённая причина пожаров в декабре — нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования. Эти данные — повод задуматься и сделать выводы», — подчеркнули в пресс-службе регионального МЧС и добавили, что не стоит забывать о соблюдении правил безопасности даже в новогодние праздники.