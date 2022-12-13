10 человек погибли. В Алтайском крае с начала декабря произошло 213 пожаров
Спасатели призывают не забывать о правилах пожарной безопасности
13 декабря 2022, 15:00, Никита Черников
В Алтайском крае с начала декабря произошло 213 пожаров, в которых 10 человек погибли и 3 пострадали.
При этом почти треть возгораний происходит в частных домах, а около 11% приходится на многоквартирные.
«Самая распространённая причина пожаров в декабре — нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования. Эти данные — повод задуматься и сделать выводы», — подчеркнули в пресс-службе регионального МЧС и добавили, что не стоит забывать о соблюдении правил безопасности даже в новогодние праздники.
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