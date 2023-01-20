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18-летний российский актер Арсен Суховский погиб от удара током

По словам его приёмной матери, тело молодого человека нашли только через два дня

20 января 2023, 10:49, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Приемная мать 18-летнего российского актёра Арсена Суховского рассказала о причинах смерти молодого человека. Пост об этом она опубликовала в социальных сетях.

По словам женщины, в Москву Суховский поехал для того, чтобы поступить в театральную школу. Для временного заработка он устроился на стройку, где погиб при странных обстоятельствах.

Приёмная мать актёра рассказала, что он пошёл к начальнику за зарплатой, а тот попросил его сверить показания счётчиков. Суховский погиб от удара током.

Тело молодого человека нашли только через два дня.

По факту гибели Арсена Суховского проводят проверку.

 

Комментарии 5

  • Пишут умер 12 января от удара током в трансформаторной будке. А его тело нашли на стройке, где он подрабатывал. Вряд ли на стройке он подрабатывал электриком. А за свободный доступ в трансформаторную работодателю наверное придется ответить
    20 января, Гость   Ответить
  • Здесь явная уголовная статья для начальника.
    20 января, Гость   Ответить
  • кто это?
    20 января, Гость   Ответить
  • гугл говорит, что он снялся в двух фильмах в детстве. названия фильмов в интернете нет. зачем называть его актером. я в детстве куклам платья шила. мне теперь себя модельером называть, хотя работаю инженером
    20 января, Гость   Ответить
  • Послал снять показания и не поинтересовался.
    20 января, Гость   Ответить
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