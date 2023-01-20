18-летний российский актер Арсен Суховский погиб от удара током
По словам его приёмной матери, тело молодого человека нашли только через два дня
20 января 2023, 10:49, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Приемная мать 18-летнего российского актёра Арсена Суховского рассказала о причинах смерти молодого человека. Пост об этом она опубликовала в социальных сетях.
По словам женщины, в Москву Суховский поехал для того, чтобы поступить в театральную школу. Для временного заработка он устроился на стройку, где погиб при странных обстоятельствах.
Приёмная мать актёра рассказала, что он пошёл к начальнику за зарплатой, а тот попросил его сверить показания счётчиков. Суховский погиб от удара током.
Тело молодого человека нашли только через два дня.
По факту гибели Арсена Суховского проводят проверку.
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