18-летний российский актер Арсен Суховский погиб от удара током

По словам его приёмной матери, тело молодого человека нашли только через два дня

20 января 2023, 10:49, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Приемная мать 18-летнего российского актёра Арсена Суховского рассказала о причинах смерти молодого человека. Пост об этом она опубликовала в социальных сетях.

По словам женщины, в Москву Суховский поехал для того, чтобы поступить в театральную школу. Для временного заработка он устроился на стройку, где погиб при странных обстоятельствах.

Приёмная мать актёра рассказала, что он пошёл к начальнику за зарплатой, а тот попросил его сверить показания счётчиков. Суховский погиб от удара током.

Тело молодого человека нашли только через два дня.

По факту гибели Арсена Суховского проводят проверку.