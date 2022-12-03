21-летний рецидивист за день угнал два автомобиля на Алтае

В селе Бочкари Целинного района Алтайского края полицейские за день раскрыли два угона автомобилей ВАЗ-2109, сообщили в региональном главке МВД.

Первое заявление поступило от 36-летнего мужчины, у которого угнали транспорт с территории усадьбы. Машину нашли примерно в 500 метрах от его дома.

Во втором случае к правоохранителям обратился 61-летний местный житель. У него авто похитили из гаража, а обнаружили в итоге — в селе Целинное.

Из машин ничего не украдено, но у каждой были повреждены замки зажигания.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска был установлен ранее неоднократно судимый 21-летний местный житель, который дал признательные показания. Выяснилось, что когда первый угнанный автомобиль заглох, гражданина это не остановило, так как он решил продолжить поездку в село Целинное, после чего подозреваемый совершил второй угон», — рассказали в ведомстве.

Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 166 УК РФ («Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения»). Молодого человека заключили под стражу.