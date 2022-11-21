25 машин мусора: в Бобровском лесничестве убрали несанкционированную свалку

В Бобровском лесничестве устранили свалку в полутора километрах от села Бобровка. Как сообщает пресс-служба Минприроды Алтайского края, люди захламили территорию неподалёку от микрорайона Светлый.

«Место плотно защищено кустарником и плохо просматривается с дороги, поэтому сразу и не заметишь. Среди прочего, там мы обнаружили старый телевизор, автомобильные шины, сиденье от дивана и другой крупный мусор», — рассказал начальник отдела обеспечения полномочий в области лесных отношений по Бобровскому лесничеству Василий Шурдуков.

Он отметил, что штрафы не останавливают некоторых недобросовестных людей, которые всё равно свозят мусор в лес, перекладывая ответственность за чистоту леса на плечи лесников.

Специалисты Бобровского лесничества направили требования по ликвидации несанкционированной свалки арендатору лесного участка «Бобровскому лесокомбинату», ведущему лесохозяйственную деятельность на этой территории. На прошлой неделе работники лесопользователя очистили почти гектар территории — работы продолжались два дня. В них задействовали восемь работников, а всего удалось вывезти 25 машин мусора.