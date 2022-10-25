На Алтае экскаватор дважды ударил ковшом рабочего после неправильного решения мастера-дорожника

В Алтайском крае мастер дорожно-строительного управления предстанет перед судом за нарушение правил охраны труда, сообщает региональный СК.

Инцидент произошёл в июне 2022 года во время капремонта строительных конструкций автомобильного моста через реку Чумыш в Заринске.

«31-летний мастер дал указание машинисту монтировать опалубку с помощью экскаватора-погрузчика, тем самым используя машину не по назначению. Машинист не справился с управлением. Чтобы избежать опрокидывания, стал регулировать стрелу экскаватора. В результате пострадал 27-летний работник, находившийся неподалёку — его дважды ударил ковш экскаватора, причинив тяжкий вред здоровью в виде множественных переломов», — рассказали в ведомстве.

Обвиняемый вину признал. Ему грозит до одного года лишения свободы за «нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью».

Ранее в Яровом мастера осудили за падение котлочиста в котлотурбинном цехе.