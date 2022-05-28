Автокран завалился на бок возле барнаульской свалки
У автокрана лопнуло переднее колесо и он опрокинулся
28 мая 2022, 18:59
На проспекте Космонавтов, неподалёку от городской свалки, у автокрана лопнуло переднее колесо и он опрокинулся на бок. Об этом сообщает паблик «Инцидент Барнаул».
Предположительно, в результате инцидента никто не пострадал.
Напомним, что днём 28 мая произошёл пожар на полигоне твёрдых отходов неподалёку от Бийска. Небо и трасса Барнаул — Бийск были окутаны чёрным дымом.
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