Автокран завалился на бок возле барнаульской свалки

На проспекте Космонавтов, неподалёку от городской свалки, у автокрана лопнуло переднее колесо и он опрокинулся на бок. Об этом сообщает паблик «Инцидент Барнаул».

Предположительно, в результате инцидента никто не пострадал.

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Происшествия Небо заволокло дымом: огромный пожар произошел на свалке возле Бийска

Напомним, что днём 28 мая произошёл пожар на полигоне твёрдых отходов неподалёку от Бийска. Небо и трасса Барнаул — Бийск были окутаны чёрным дымом.