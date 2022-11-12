Барнаулец поджёг Mercedes-Benz бывшего работодателя, который «зажал» зарплату

В Барнауле задержали местного жителя, подозреваемого в попытке поджога автомобиля бывшего работодателя, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

В полицию обратился 22-летний представитель компании по аренде недвижимости и заявил о том, что неизвестные «путём попытки поджога авто повредили Mercedes-Benz, принадлежащий организации». У иномарки пострадало лакокрасочное покрытие, а сумма ущерба составила 1, 450 млн рублей.

По записям с камер видеонаблюдения правоохранители установили личность подозреваемого.

«Им оказался 52-летний бывший работник организации. Мужчину полицейские задержали. Свою вину он отрицать не стал... С его слов, мотивом совершения противоправного деяния стали долговые обязательства. По его словам, бывший работодатель не выплатил ему заработную плату. Затаив обиду, мужчина подошёл к машине, принадлежащей организации, облил её горючей смесью и поджёг. Только благодаря бдительности очевидцев дальнейшее возгорание удалось предотвратить», — рассказали в ведомстве.

Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 30 и части 2 статьи 167 УК РФ. Подозреваемому, который уже привлекался к уголовной ответственности, грозит до пяти лет принудительных работ либо лишение свободы на тот же срок.