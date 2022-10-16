Барнаулец сильно поранился, упав со второго этажа в ночном клубе в Петербурге

Житель Барнаула хотел отдохнуть в питерском клубе, но получил многочисленные травмы. Об этом сообщает портал «Невские новости».

Как рассказал источник в правоохранительных органах, мужчина находился на втором этаже ночного клуба на улице Арсенальной. В какой-то момент он оступился и упал вниз.

В результате падения молодой человек получил сотрясение головного мозга, многочисленные гематомы, а также ушибы конечностей.

По словам очевидцев, в момент происшествия посетитель клуба мог находиться в состоянии наркотического опьянения.