Барнаулец сильно поранился, упав со второго этажа в ночном клубе в Петербурге
По словам очевидцев, в момент происшествия молодой человек мог находиться в состоянии наркотического опьянения
16 октября 2022, 15:44, Илья Звягинцев
Житель Барнаула хотел отдохнуть в питерском клубе, но получил многочисленные травмы. Об этом сообщает портал «Невские новости».
Как рассказал источник в правоохранительных органах, мужчина находился на втором этаже ночного клуба на улице Арсенальной. В какой-то момент он оступился и упал вниз.
В результате падения молодой человек получил сотрясение головного мозга, многочисленные гематомы, а также ушибы конечностей.
По словам очевидцев, в момент происшествия посетитель клуба мог находиться в состоянии наркотического опьянения.
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