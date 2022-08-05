Барнаулец зарезал возлюбленную из-за ревности к соседу

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела по ст. 105 УК РФ («Умышленное убийство») в отношении 33-летнего жителя Барнаула. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю, 17 апреля между пьяными сожителями произошел конфликт на почве ревности — мужчине не понравилось общение его супруги с соседом.

«Обвиняемый, движимый чувством обиды, взял нож и нанёс им не менее четырёх ударов в жизненно важные органы сожительницы. От полученных травм 46-летняя потерпевшая скончалась на месте происшествия», — рассказали в ведомстве.

В ходе следствия обвиняемый признал свою вину полностью. Следователи собрали достаточные доказательства и передали уголовное дело на рассмотрение в суд.