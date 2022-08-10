Бастрыкин заинтересовался оправдательным приговором владельцам скандального дома престарелых в Рубцовске

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил представить подробный доклад по уголовному делу о ненадлежащем оказании услуг пожилым людям в доме престарелых в Алтайском крае — его фигурантам вынесли оправдательный приговор. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По информации следствия, 59-летняя обвиняемая организовала на территории города Рубцовска частный дом престарелых под видом гостиницы для оказания услуг гражданам, нуждающимся в постоянном уходе, а также для пенсионеров и инвалидов за плату. При неоднократных проверках со стороны контролирующих органов были выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований и пожарной безопасности. Кроме того, постояльцы не получали должного медицинского и бытового ухода, не было необходимых условий для комфортного проживания, а также достаточного питания.

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Во избежание ответственности женщина путём уговоров привлекла к своей деятельности двух знакомых, которые в 2019 и 2021 годах по очереди переоформляли на себя бизнес — однако на самом деле ничего не менялось. Медицинские услуги и лекарственные препараты предоставлялись им в ограниченном количестве и избранно. Питание, условия проживания и пожарная безопасность по-прежнему оставались не соответствующими всем положенным нормам.

Несмотря на собранную следствием доказательственную базу, послужившую основанием для утверждения обвинительного заключения и направления уголовного дела для рассмотрения в суде, судебные органы приняли решение об отсутствии в деянии подсудимых состава преступления.

Бастрыкин поручил главе алтайского Следкома Александру Жеребцову изучить обстоятельства, которые послужили основанием для вынесения оправдательного приговора, и предоставить подробный доклад.

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Напомним, что в конце мая 2021 года следователи возбудили уголовное дело о ненадлежащем оказании услуг пожилым людям в частном пансионате, расположенном на ул. Рихарда Зорге в Рубцовске. Как оказалось, обстановка там не отвечала санитарным требованиям: постояльцы в должной мере не были обеспечены едой, предметами гигиены и надлежащим уходом.