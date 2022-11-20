Беспризорный пёс укусил 10-летнюю девочку за ногу в Рубцовске

В Рубцовске бездомная собака укусила 10-летнюю девочку за ногу, сообщает паблик «Блогерша Рубцовск».

Инцидент случился 19 ноября в переулке Мельничном, когда девочка шла с 15-й школы.

«Тропинку к дому преградил чёрный пес, который оказался совсем недружелюбным. Собака кинулась на девочку и укусила за ногу», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ребёнок смог отбиться и забежать за калитку.

«Мама рассказывает, что уже неоднократно обращались в администрацию, но реакции нет. На данной улице постоянно бегают беспризорные собаки, постоянно кидаются на людей, причём внезапно. Безопасность детей никого не интересует. Наверное, ждут трагедии», — сказано в публикации.

Ранее в Бийске бездомная собака набросилась на беременную женщину.