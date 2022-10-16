Бийчане пожаловались на стихийную свалку у жилого дома, которую не убирают уже полтора месяца

Жители Бийска пожаловались на стихийную свалку по улице Разина. Согласно сообщению в паблике «Инцидент Бийск», мусор хаотично разбросан возле дома № 98.

По словам автора публикации, мусор в виде различных ящиков и мешков, часть их которых вскрыта, не убирается уже больше месяца. Комментаторы отмечают, что свалка образовалась на месте, предназначенном для складирования крупногабаритного мусора. Контейнеры для бытовых отходов находятся как раз за забором.

«Свалку устраивают не жители близлежащих домов, а все кому ни попадя. Приезжают, выкидывают», — написал один из местных жителей.

При этом вопросы у бийчан есть не только к тем, кто свозит на место мусор, но и к администрации города. Они призвали власти отправить на место трактор и самосвал, чтобы вывезти хлам.