Центральную часть Барнаула сковали гигантские пробки вечером 12 сентября. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», наиболее напряженная ситуация отмечается на проспектах Ленина, Комсомольском и Калинина, а также улицах Цеховой и Профинтерна.

Также заторы собрались на проспекте Строителей, Павловском тракте и участках улиц Молодёжная, Челюскинцев, Советской Армии, Попова, Кутузова, а также на шоссе Ленточный бор.