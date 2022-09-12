Центральную часть Барнаула сковали гигантские пробки вечером 12 сентября
Наиболее напряженная ситуация отмечается на проспектах Ленина, Комсомольском и Калинина, а также улицах Цеховой и Профинтерна
12 сентября 2022, 18:42
Центральную часть Барнаула сковали гигантские пробки вечером 12 сентября. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», наиболее напряженная ситуация отмечается на проспектах Ленина, Комсомольском и Калинина, а также улицах Цеховой и Профинтерна.
Также заторы собрались на проспекте Строителей, Павловском тракте и участках улиц Молодёжная, Челюскинцев, Советской Армии, Попова, Кутузова, а также на шоссе Ленточный бор.
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