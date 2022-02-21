Число преступлений в IT-сфере увеличилось почти в два раза в Алтайском крае

C 2019 по 2021 год в Алтайском крае число преступлений в сфере информационных технологий выросло в 1,7 раза — с 6,1 тыс. до 10,6 тыс. Об этом сообщил заместитель генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин на коллегии региональной прокуратуры, пишет ТАСС.

При этом большая часть роста пришлась на 2020 год — по его итогам зафиксировали 10,3 тыс. правонарушений. За 2021 год число преступлений приросло менее значительно, в итоге составив 10 631.

Также замгенпрокурора привёл пример Красноярского края и Республики Алтай, где удалось сократить число подобных преступлений.

«Потому что более детально работали с каждой платёжкой, с пропагандой, с населением. Защищая своих людей», — сказал Демешин.

Ранее сообщалось, что в 2021 году жители Бийска перевели мошенникам 76 млн рублей. Жертвами злоумышленников стали 1290 человек — почти на 200 больше, чем годом ранее. Основная масса зарегистрированных преступлений пришлась на кражи с банковских карт. Мошенники подходят разнообразно: пользуются как классическими схемами «Ваша карта заблокирована» или «Ваш сын попал в аварию», так и поддельными сайтами известных интернет-магазинов или «вложениями» в криптовалюту и другими «инвестиционными проектами».