Детей эвакуировали с Каракольских озёр на Алтае
Медицинская помощь несовершеннолетним не понадобилась
15 августа 2022, 08:50, Никита Черников
13 августа в Чемальском районе Республики Алтай эвакуировали детей из застрявшего автомобиля в районе Каракольских озёр, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
Сообщение о происшествии поступило диспетчеру в 19:15, однако до несовершеннолетних спасатели добрались только в 23:00.
Отмечается, что медицинская помощь детям не понадобилась. При каких обстоятельствах они застряли на машине в горах, не уточняется.
Ранее туристы рассказали подробности экскурсии на Каракольские озёра, во время которой они перевернулись на грузовике.
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