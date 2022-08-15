Детей эвакуировали с Каракольских озёр на Алтае

13 августа в Чемальском районе Республики Алтай эвакуировали детей из застрявшего автомобиля в районе Каракольских озёр, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Сообщение о происшествии поступило диспетчеру в 19:15, однако до несовершеннолетних спасатели добрались только в 23:00.

Отмечается, что медицинская помощь детям не понадобилась. При каких обстоятельствах они застряли на машине в горах, не уточняется.

Ранее туристы рассказали подробности экскурсии на Каракольские озёра, во время которой они перевернулись на грузовике.