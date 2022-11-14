Дмитрий Дибров рассказал, что происходит в Стамбуле после взрыва
Телеведущий вместе с супругой улетел в Турцию на отдых и находился рядом с местом взрыва
14 ноября 2022, 10:25, Илья Звягинцев
Телеведущий Дмитрий Дибров и его супруга Полина Диброва рассказали о том, что происходит в Турции после взрыва в Стамбуле. Их слова передаёт «Газета.ру».
«В гуще событий. День был ясным и солнечным. Мы утром прогуливались по месту взрыва. С нами порядок, соболезную... На улицах перекрыто, мы отменили вечернюю программу в Стамбуле. Летают вертолёты каждые пять минут, военная техника на улицах», — написала Полина Диброва.
Пара уехала в Турцию на отдых и находилась неподалёку от места взрыва.
Отметим, что число пострадавших в результате взрыва возросло до 80 человек.
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