Дмитрий Дибров рассказал, что происходит в Стамбуле после взрыва

Телеведущий Дмитрий Дибров и его супруга Полина Диброва рассказали о том, что происходит в Турции после взрыва в Стамбуле. Их слова передаёт «Газета.ру».

«В гуще событий. День был ясным и солнечным. Мы утром прогуливались по месту взрыва. С нами порядок, соболезную... На улицах перекрыто, мы отменили вечернюю программу в Стамбуле. Летают вертолёты каждые пять минут, военная техника на улицах», — написала Полина Диброва.

Пара уехала в Турцию на отдых и находилась неподалёку от места взрыва.

Отметим, что число пострадавших в результате взрыва возросло до 80 человек.