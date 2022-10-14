Дмитрий Носов рассказал свою версию событий на Бали
По его словам, всё это было русофобской провокацией
Бывший депутат и призёр Олимпийских игр Дмитрий Носов рассказал свою версию того, что произошло в отеле на Бали. Его слова передаёт «Матч ТВ».
Носов назвал произошедшее русофобской провокацией со стороны своего бизнес-партнёра, который после событий 24 февраля уволил большую часть русскоязычных сотрудников и закрыл его школу.
Носов добавил, что он действительно схватил сотрудника за грудки, но не знал, что его снимает скрытая камера.
Бывший депутат назвал публикацию Mash проплаченной, призвал опубликовать ролик с его объяснениями и заявил, что он готов ответить на вопросы журналистов.
Ранее сообщалось, что Носова обвинили в избиении сотрудника гостиницы на Бали. Mash писал о том, что экс-депутат избил мужчину за то, что тот не захотел открывать ему сейф.