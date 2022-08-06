Два газовых баллона вынесли пожарные из горящего дома в Барнауле

Ранним утром в садоводстве «Кооператор» на Змеиногорском тракте произошёл пожар. Подробности рассказали в региональном главке МЧС.

Когда пожарные прибыли на место происшествия, открытым огнём горела крыша дома. Для ликвидации пожара были привлечены 31 человек личного состава и 6 единиц техники.

Из горящего дома спасатели эвакуировали четырёх человек, среди которых два ребёнка.

Отмечается, что из огня пожарные вынесли два газовых баллона, предотвратив взрывы.

Площадь пожара составила 120 квадратных метров.