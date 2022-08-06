Два газовых баллона вынесли пожарные из горящего дома в Барнауле
Для ликвидации пожара были привлечены 31 человек личного состава и 6 единиц техники
6 августа 2022, 11:10, Илья Звягинцев
Ранним утром в садоводстве «Кооператор» на Змеиногорском тракте произошёл пожар. Подробности рассказали в региональном главке МЧС.
Когда пожарные прибыли на место происшествия, открытым огнём горела крыша дома. Для ликвидации пожара были привлечены 31 человек личного состава и 6 единиц техники.
Из горящего дома спасатели эвакуировали четырёх человек, среди которых два ребёнка.
Отмечается, что из огня пожарные вынесли два газовых баллона, предотвратив взрывы.
Площадь пожара составила 120 квадратных метров.
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