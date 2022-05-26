Два строителя погибли после падения с 32-го этажа в Екатеринбурге

В Екатеринбурге два строителя погибли после падения с 32-го этажа новостройки. Об этом сообщает E1.

По словам очевидцев, мужчины перегрузили подъемник, в результате чего трос лопнул, когда строители находились на высоте 32-го этажа.

Мужчины вместе с грузом упали на землю. Оба скончались на месте происшествия.

Представители строительной компании отметили, что им известно о случившемся, но от дальнейших комментариев отказались. Подробности случившегося выясняют правоохранители.

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