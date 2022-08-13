Голливудская актриса Энн Хеч скончалась в результате автомобильной аварии

Голливудская актриса, сценарист и режиссёр Энн Хеч скончалась от травм, полученных в результате ДТП. Актрисе было 53 года.

После аварии она попала в больницу с серьёзными ожогами и в критическом состоянии. Позднее родственники Хеч сообщили о том, что мозг актрисы умер, из-за чего они приняли решение подключить её к аппарату жизнеобеспечения.

Подруга звезды, дизайнер Нэнси Дэвис, в социальных сетях написала о том, что Хеч скончалась.

Энн Хеч известна по работам в фильмах «Донни Браско», «Я знаю, что вы сделали прошлым летом», «Шесть дней, семь ночей», «Психо», «Шальная карта», «Час истины» и в сериалах «Раскопки», «Последствия», «Отважные», «База Куантико», «Полиция Чикаго».