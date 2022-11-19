Губернатор Сахалина сообщил об извлечении из-под завалов тел трёх погибших

Из-под завалов дома в посёлке Тымовском Сахалинской области извлекли тела трёх погибших жителей, сообщил глава региона Валерий Лимаренко.

«По предварительной информации, из-под завалов дома в Тымовском извлекли тела трёх погибших жителей», — написал он в своём Telegram-канале.

По данным ТАСС, пострадали в результате случившегося не меньше девяти человек.

Напомним, инцидент случился 19 ноября в 05:03 мск в доме по ул. Библиотечной, 6а: произошло обрушение с пятого по первый этаж. По предварительным данным областного МЧС, там мог произойти взрыв бытового газа, по одной из версий взорвался баллон. Валерий Лимаренко отмечал, что дом не был газифицирован.

Момент взрыва попал на видео: