Конфликт поколений: массовая драка между школьниками и стариками произошла в Барнауле

«Конфликт поколений» произошёл 6 сентября на игровой площадке во дворе дома № 4 по улице Монтажников. Как сообщает «Инцидент Барнаул», возле качелей и турников в драке сцепились школьники и старики.

По словам местных жителей, первоначально ссора возникла между 15-летним подростком и пенсионеркой, который чем-то привлёк внимание женщины. Когда она подошла к нему поговорить и стала высказывать своё недовольство по неизвестному поводу, подросток ответил ей нецензурной бранью. Терпеть этого женщина не стала и отвесила ему пощёчину.

Парень не ожидал такого поворота событий и стал угрожать пожилой жительнице Барнаула. Однако, когда он соскочил с качелей, к месту подошёл мужчина в возрасте и вступился за женщину. Впоследствии словесная перепалка переросла в массовую драку, в которой приняли участие и друзья подростка, и взрослые люди.