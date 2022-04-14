Машина скорой помощи столкнулась с внедорожником и сбила группу пешеходов в Твери

Машина скорой помощи и иномарка сбили группу пешеходов на Волоколамском проспекте в Твери. Момент столкновения попал на камеры видеонаблюдения — транспорт медиков столкнулся на перекрёстке с Mitsubishi Pajero, после чего машина перевернулась, и её отбросило на остановку общественного транспорта, где находились люди.

Как сообщает TverNews, автомобиль скорой помощи двигался с включёнными спецсигналами и проблесковыми маячками. Пострадавшие направлены в 4-ю городскую больницу, водитель скорой помощи погиб. Среди пострадавших двое находились в машине скорой помощи, трое стояли на тротуаре.

На месте происшествия работают экстренные службы. Устанавливаются все обстоятельства ДТП.

Напомним, в Барнауле полицейские установили личность автомобилиста, который протаранил металлическое ограждение спорткомплекса «Обь». Виновником оказался неоднократно привлекавшийся к административной ответственности 35-летний местный житель.