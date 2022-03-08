Массовая авария с участием пяти автомобилей произошла на трассе в Алтайском крае
Пострадавших не менее шести человек, один из которых ребёнок
8 марта 2022, 18:25, Илья Звягинцев
Массовое ДТП с участием пяти автомобилей произошло на трассе в Троицком районе Алтайского края. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД.
Во вторник, 8 марта, в 17 часов 50 минут на 300-м километре автодороги Р-256 «Чуйский тракт» в Троицком районе произошло столкновение легковых автомобилей «УАЗ-Патриот», Subaru, Volkswagen, Nissan и грузовика Iveco, сказано в сообщении.
По предварительным данным, пострадали в аварии не менее шести человек. Один из травмированных — ребёнок 2006 года рождения.
Предполагается, что виновником аварии является водитель УАЗа, который выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Subaru.
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