Массовая авария с участием пяти автомобилей произошла на трассе в Алтайском крае

Массовое ДТП с участием пяти автомобилей произошло на трассе в Троицком районе Алтайского края. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД.

Во вторник, 8 марта, в 17 часов 50 минут на 300-м километре автодороги Р-256 «Чуйский тракт» в Троицком районе произошло столкновение легковых автомобилей «УАЗ-Патриот», Subaru, Volkswagen, Nissan и грузовика Iveco, сказано в сообщении.

По предварительным данным, пострадали в аварии не менее шести человек. Один из травмированных — ребёнок 2006 года рождения.

Предполагается, что виновником аварии является водитель УАЗа, который выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Subaru.