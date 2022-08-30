Мать двоих детей нашли мёртвой под Новосибирском: опознали по браслету и серьгам
Родственники отметили, что у них «даже версий нет, что могло произойти»
30 августа 2022, 19:29
В Новосибирской области нашли тело матери двоих детей, которую искали больше месяца, пишет «КП-Новосибирск».
Женщина пропала 24 июля в посёлке Сокур Мошковского района, куда она приехала в гости к родственникам. Тело 28 августа обнаружили грибники в лесополосе.
«Опознали по серёжкам и браслету. Она их всегда носила», — рассказал изданию возлюбленный Юлии.
Родственники сибирячки отметили, что у них «даже версий нет, что могло произойти».
В соцсетях женщина не писала ни о каких проблемах, которые могли бы стать причиной трагедии: публиковала фотографии с детьми и показывала кольцо, которое подарил любимый мужчина.
Комментарии
Новости партнеров