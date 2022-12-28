Много «скорых» и детская реанимация. Видео с места столкновения трамвая и маршрутки в Барнауле

Пока нет точной информации о том, сколько человек пострадали

28 декабря 2022, 14:09, ИА Амител

Реанимобиль и четыре машины скорой помощи находятся на месте столкновения трамвая и маршрутки на пересечении улиц Аванесова и Ломоносова. Видео появилось в паблике «Инцидент Барнаул».

«Пока нет информации о том, кто пострадал и как пострадал. Разбираются на месте», — сообщили amic.ru в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Ранее появилась информация, что в результате ДТП могли пострадать девять человек, из которых двое — несовершеннолетние.

На место происшествия выехал прокурор Барнаула Максим Маковеев. Прокурор Алтайского края Антон Герман поручил проверить соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения.

Причины, приведшие к аварии, не уточняют. «В любом случае, как по мне, виноваты оба. Трамвай, который несётся и сигналит, и водитель автобуса, который по сторонам не смотрел», — отметил в комментариях к видео местный житель.