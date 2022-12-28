НОВОСТИПроисшествия

Много «скорых» и детская реанимация. Видео с места столкновения трамвая и маршрутки в Барнауле

Пока нет точной информации о том, сколько человек пострадали

28 декабря 2022, 14:09, ИА Амител

Реанимобиль и четыре машины скорой помощи находятся на месте столкновения трамвая и маршрутки на пересечении улиц Аванесова и Ломоносова. Видео появилось в паблике «Инцидент Барнаул».

«Пока нет информации о том, кто пострадал и как пострадал. Разбираются на месте», — сообщили amic.ru в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Ранее появилась информация, что в результате ДТП могли пострадать девять человек, из которых двое — несовершеннолетние.

На место происшествия выехал прокурор Барнаула Максим Маковеев. Прокурор Алтайского края Антон Герман поручил проверить соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения.

Причины, приведшие к аварии, не уточняют. «В любом случае, как по мне, виноваты оба. Трамвай, который несётся и сигналит, и водитель автобуса, который по сторонам не смотрел», — отметил в комментариях к видео местный житель.

Комментарии 26

  • диванные аналитики ну что молчите? кто виноват и почему
    28 декабря, Гость   Ответить
  • кто виноват и почему------п. 18.1 ПДД РФ. читайте да обрящите
    28 декабря, Гость   Ответить
  • Ещё никто не писал про повышение цен за проезд?
    28 декабря, Гость   Ответить
  • В любом случае, как по мне, виноваты оба - там же светофор. "В любом случае" кто-то ехал на свой красный.
    28 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, трамвай всегда прав.
    28 декабря, Гость   Ответить
  • да причем тут читайте - местные знатоки лучше знают
    28 декабря, Гость   Ответить
  • как по мне, виноваты оба - там же светофор. "В любом случае" кто-то ехал на свой красный.-------- вы пишите глупости. судя по фото газель 77 маршрута. она поворачивает с аванесова на ломоносова направо, трамвай едет прямо. оба едут на зеленый, просто газелист решил проскочить
    28 декабря, Гость   Ответить
  • а вы видели сколько стоит проезд???
    28 декабря, Гость   Ответить
  • оба ехали на желтый - стопудово
    28 декабря, Гость   Ответить
  • оба едут на зеленый, просто газелист решил проскочить---а трамвай решил фиг ты у меня проскочишь
    28 декабря, Гость   Ответить
  • и в газевагене и в транвале должны быть видеорегистраторы. так что следствие разберется. но обоих водил на всякий случай уволят))
    28 декабря, Гость   Ответить
  • трамвай едет прямо. оба едут на зеленый, просто газелист решил проскочить - ???? То есть стрелка маршрутке горит одновременно с разрешением трамваю ехать прямо? Вы ничего не путаете? А те, кто поворачивает со Змейки со стороны Южного на Ломоносова, получается, вообще шпарят под встречку? Ну раз там всем всегда зеленый...
    28 декабря, Гость   Ответить
  • оба ехали на желтый - а у трамвая, вообще-то, свой отдельный светофор должен быть) И желтого там нет)
    28 декабря, Гость   Ответить
  • То есть стрелка маршрутке горит одновременно с разрешением трамваю ехать прямо? Вы ничего не путаете? А те, кто поворачивает со Змейки со стороны Южного на Ломоносова, получается, вообще шпарят под встречку? Ну раз там всем всегда зеленый...--------- что за бред вы несете? нет там никаких стрелок. и те кто поворачивает на ломоносова едущие от южного поворачивают на свой зеленый когда им не мешает встречка. там элементарный перекресток. просто справа от проезжей части находятся трамвайные рельсы.
    28 декабря, Гость   Ответить
  • у трамвая, вообще-то, свой отдельный светофор должен быть-------- он есть там где он нужен. на элементарных перекрестках их не ставят
    28 декабря, Гость   Ответить
  • нет там никаких стрелок. и те кто поворачивает на ломоносова едущие от южного поворачивают на свой зеленый когда им не мешает встречка - то есть светофор там только для пешеходов, получается?
    28 декабря, Гость   Ответить
  • он есть там где он нужен. на элементарных перекрестках их не ставят - слушайте, он стоит даже там, где просто выезд из жилой зоны на даче БМК)
    28 декабря, Гость   Ответить
  • то есть светофор там только для пешеходов, получается?----------- вот ты деревянное создание... с ломоносова машинам тоже надо выезжать на аванесова. потому и светофор
    28 декабря, Гость   Ответить
  • ну вот они - родимые спецы пришли родненькие
    28 декабря, Гость   Ответить
  • Это настоящие спецы! Один вообще упоротый - все про какую-то "стрелку" бормочет
    28 декабря, Гость   Ответить
  • про какую-то "стрелку" - а Белка там была?? не пострадала?
    28 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, все про какую-то "стрелку" бормочет === Под мухоморами наверное
    28 декабря, Гость   Ответить
  • Оба ехали с жёлтыми глазами!
    28 декабря, Гость   Ответить
  • Песня!...У меня Желтые глаза, Теплые глаза Желтого огня. Буду в них глядеть, Бронзой слезы лить. Мне бы улететь! Мне бы все забыть!
    28 декабря, Гость   Ответить
  • Реформа ГИБДД, пожинаем плоды, общественный транспорт не наказывают и закрывают глаза, вот итог.
    28 декабря, Гость   Ответить
  • Ржачненько увахаха
    29 декабря, Гость   Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров