Молодой человек погиб после падения с четвертого этажа в Барнауле

Молодой человек выпал из окна четвертого этажа в барнаульском ЖК «Лапландия» на улице 280-летия Барнаула. Как сообщает «Инцидент Барнаул», погибшему на вид около 20-30 лет.

На месте работает полиция и следователи, которые проводят осмотр места происшествия и устанавливают личность мужчины.

Подробности инцидента уточняются.