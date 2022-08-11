Молодой человек погиб после падения с четвертого этажа в Барнауле
На месте работает полиция и следователи, которые проводят осмотр места происшествия и устанавливают личность мужчины
11 августа 2022, 20:42
Молодой человек выпал из окна четвертого этажа в барнаульском ЖК «Лапландия» на улице 280-летия Барнаула. Как сообщает «Инцидент Барнаул», погибшему на вид около 20-30 лет.
На месте работает полиция и следователи, которые проводят осмотр места происшествия и устанавливают личность мужчины.
Подробности инцидента уточняются.
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