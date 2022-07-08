На Алтае двое студентов угнали две машины и украли один аппарат

В Алтайском крае задержали молодых людей, подозреваемых в нескольких преступлениях, сообщает региональное МВД.

«Двое студентов 2002 года рождения совершили угон в вечернее время. Сначала они прокатились на машине Toyota и оставили её на трассе. Этого им показалось мало и они совершили угон ВАЗ-2107», — рассказали в ведомстве.

После этого парни украли аккумулятор и сварочный аппарат из гаражного кооператива в посёлке Степное Озеро.

Свою вину молодые люди признали. Они пояснили, что автомобили им понадобились для езды по просёлочным дорогам, а украденные предметы хотели сдать на металлолом.

В отношении студентов возбудили два уголовных дела за «кражу» и «завладение автомобилем без цели хищения».