На Алтае продавец забрал из сейфа 377 тысяч рублей выручки и потратил всё в Барнауле

В Горно-Алтайске из сейфа местного магазина сантехники пропали 377 тысяч рублей. Управляющий торговой точки обратился в полицию.

Под подозрение попал ранее судимый за кражу 40-летний продавец, который не вышел на работу. Мужчину доставили в отделение, где он сознался в содеянном.

«Мужчина признался в том, что ему было известно о хранении в сейфе крупной суммы денежных средств, поэтому утром, придя на смену, он решил забрать недельную выручку. Сообщив второму продавцу о том, что он берёт выходной — ушёл с работы и поехал в Барнаул, где потратил денежные средства на личные нужды», — сообщили в республиканском МВД.

Уголовное дело возбудили по статье о присвоении или растрате в крупном размере (ч. 3 ст. 160 УК РФ).