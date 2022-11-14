На Алтае троллейбус уехал по дороге без проводов
Электротранспорт снёс несколько ветвей у тополей и остановился неподалёку от магазина с включенными аварийными огнями
14 ноября 2022, 23:34
Жители Рубцовска стали свидетелями необычного ДТП. Как сообщает на своей странице местная блогерша, на улице Жуковского троллейбус решил «прокатиться» по улице, отцепившись от проводов.
Согласно кадрам с места происшествия, электротранспорт снёс несколько ветвей у тополей и остановился неподалёку от магазина с включёнными аварийными огнями.
Подробности происшествия уточняются.
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