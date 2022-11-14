На Алтае троллейбус уехал по дороге без проводов

Жители Рубцовска стали свидетелями необычного ДТП. Как сообщает на своей странице местная блогерша, на улице Жуковского троллейбус решил «прокатиться» по улице, отцепившись от проводов.

Согласно кадрам с места происшествия, электротранспорт снёс несколько ветвей у тополей и остановился неподалёку от магазина с включёнными аварийными огнями.

Подробности происшествия уточняются.