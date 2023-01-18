На трассе Барнаул — Новосибирск полицейские стреляли по колёсам машины с пьяным водителем

Мужчина ехал из Алтайского края в направлении Новосибирска

18 января 2023, 17:37, ИА Амител

Фото: кадр из видео

На трассе Барнаул – Новосибирск полицейским пришлось стрелять по колёсам машины, чтобы остановить пьяного водителя. После продолжительной погони его задержали, сообщает региональное МВД.

"Сотрудники, находясь на маршруте патрулирования, получили сообщение из дежурной части, что по автодороге Р-256 из Алтайского края в направлении Новосибирска движется автомобиль Kia под управлением неадекватного водителя", – рассказали в ведомстве.

Инспекторы заметили машину и потребовали от водителя остановиться, однако он увеличил скорость и попытался скрыться. После этого началось преследование, во время которого "водитель иномарки грубо нарушал правила дорожного движения, создавая угрозу жизни и здоровью других граждан".

"Действуя в соответствии с законом "О полиции", один из сотрудников произвёл предупредительный выстрел вверх, а затем прицельные выстрелы по колёсам транспортного средства. Автомобиль был остановлен", – отметили в МВД.

Как выяснилось, 39-летний житель Новосибирска управлял машиной в состоянии опьянения. Автомобиль поместили на спецстоянку, а сибиряка арестовали на 10 суток. Суду предстоит решить вопрос о лишении мужчины права управления транспортными средствами.