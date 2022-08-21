На Украине заметили броневик с алтайскими бойцами

На капоте автомобиля солдаты написали «Улаган» — так называется село в Горном Алтае

21 августа 2022, 10:40, Никита Черников

Фото: «Подслушано Республика Алтай»

На Украине замечен броневик «Тигр» с бойцами из Горного Алтая.

В паблике «Подслушано Республика Алтай» опубликовали снимок бронеавтомобиля, на капоте которого написано «Улаган» — так называется райцентр Улаганского района региона.

Где был сделан снимок, не сообщается.

Ранее в боях на Украине заметили танк с надписью «Бийск рулит» на фартуке.

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