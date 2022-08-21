На Украине заметили броневик с алтайскими бойцами

Фото: «Подслушано Республика Алтай»

На Украине замечен броневик «Тигр» с бойцами из Горного Алтая.

В паблике «Подслушано Республика Алтай» опубликовали снимок бронеавтомобиля, на капоте которого написано «Улаган» — так называется райцентр Улаганского района региона.

Где был сделан снимок, не сообщается.

Ранее в боях на Украине заметили танк с надписью «Бийск рулит» на фартуке.