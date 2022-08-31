Названа причина возбуждения дела о дискредитации ВС РФ в отношении Кристины Асмус

В Тверском суде Москвы пояснили, по какой причине в отношении актрисы Кристины Асмус возбудили административное дело о дискредитации российской армии. Как сообщает РБК, причиной стала публикация в соцсетях.

Как рассказали в пресс-службе суда, Асмус «разместила текстовую публикацию в социальной сети, направленную на негативное отношение к проводимой военной операции». Пост был опубликован в конце февраля — предположительно, там она высказалась против спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины.

Сейчас дело находится на рассмотрении. Актрисе в качестве максимального наказания может грозить штраф в размере 50 тысяч рублей.