Несколько пассажиров пострадали в результате столкновения трамвая и маршрутки в Барнауле
Количество пострадавших и характер полученных травм не уточняют
28 декабря 2022, 13:51, ИА Амител
Фото: прокуратура Алтайского края
Пассажиры пострадали в результате столкновения маршрутки и трамвая на пересечении улиц Аванесова и Ломоносова, рассказали amic.ru в Госавтоинспекции Барнаула. ДТП произошло в 12:32.
«На место происшествия выехал прокурор города Барнаула Максим Маковеев. По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа организована проверка соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения», — сообщили в региональной прокуратуре.
Количество пострадавших и характер полученных травм не уточняют. На фото с места ДТП присутствуют несколько машин скорой помощи. Причины, приведшие к аварии, также не уточняют.
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