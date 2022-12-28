Несколько пассажиров пострадали в результате столкновения трамвая и маршрутки в Барнауле

Количество пострадавших и характер полученных травм не уточняют

28 декабря 2022, 13:51, ИА Амител

Фото: прокуратура Алтайского края

Пассажиры пострадали в результате столкновения маршрутки и трамвая на пересечении улиц Аванесова и Ломоносова, рассказали amic.ru в Госавтоинспекции Барнаула. ДТП произошло в 12:32.

«На место происшествия выехал прокурор города Барнаула Максим Маковеев. По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа организована проверка соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения», — сообщили в региональной прокуратуре.

Количество пострадавших и характер полученных травм не уточняют. На фото с места ДТП присутствуют несколько машин скорой помощи. Причины, приведшие к аварии, также не уточняют.