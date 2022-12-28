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Несколько пассажиров пострадали в результате столкновения трамвая и маршрутки в Барнауле

Количество пострадавших и характер полученных травм не уточняют

28 декабря 2022, 13:51, ИА Амител

Фото: прокуратура Алтайского края

Пассажиры пострадали в результате столкновения маршрутки и трамвая на пересечении улиц Аванесова и Ломоносова, рассказали amic.ru в Госавтоинспекции Барнаула. ДТП произошло в 12:32.

«На место происшествия выехал прокурор города Барнаула Максим Маковеев. По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа организована проверка соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения», — сообщили в региональной прокуратуре.

Количество пострадавших и характер полученных травм не уточняют. На фото с места ДТП присутствуют несколько машин скорой помощи. Причины, приведшие к аварии, также не уточняют.

Комментарии 8

  • Говорят про 8 человек пострадавших.
    28 декабря, Гость   Ответить
  • прокурор то там зачем?
    28 декабря, Гость   Ответить
  • Собянинские трамваи! С почином!
    28 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, причем здесь собянинские трамваи, лишь бы что- то ляпнуть. Элементарное не соблюдение правил дорожного движения.
    28 декабря, Гость   Ответить
  • А будет стоить проезд 60 рублей-никто,ничего нарушать не будет!!! Уверен!
    28 декабря, Гость   Ответить
  • Собянинские трамваи! С почином!" Собянинские голубенькие,дальтоник!
    28 декабря, Гость   Ответить
  • Собянинские голубенькие,дальтоник!--------ему пофиг, он на стрелке
    28 декабря, Гость   Ответить
  • Во всем виноват СТРЕЛОЧНИК!!!
    28 декабря, Гость   Ответить
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