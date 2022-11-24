Нетрезвый мужчина в Алтайском крае украл деньги из церкви, чтобы пропить их
За чрезмерное желание выпить и незаконное изъятие денег он отправился в колонию
24 ноября 2022, 07:55, Илья Звягинцев
В Алтайском крае сельчанин так сильно хотел выпить, что решил во что бы то ни стало найти на это деньги. Подробности случившегося рассказала автор сообщества «Блогерша Рубцовск».
По её словам, разгорячённый сельчанин пришёл в монастырь в селе Коробейниково Усть-Пристанского района, где с целью быстрого заработка обчистил ящик для пожертвований.
Добычей злоумышленника стали десять тысяч рублей.
Мужчину задержали правоохранители, которые возбудили в отношении него уголовное дело.
Суд приговорил сельчанина к году и восьми месяцам колонии.
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