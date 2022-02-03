Омича-каратиста подозревают в избиении пасынка-инвалида

В Омске 32-летнего мужчину подозревают в избиении пасынка-инвалида. Об этом сообщает Mash Siberia.

Мать ребёнка уехала в Нижневартовск для оформления документов и оставила троих детей дома со своим сожителем. Мужчина работает курьером и имеет чёрный пояс по карате.

Пока женщина отсутствовала, он избиениями наказывал её сына-инвалида за непослушание. Бил руками по голове, брал малыша за ноги, переворачивал и тряс.

После недели, проведённой в одном доме с отчимом, ребёнок угодил в больницу с тяжёлыми травмами. В отношении мужчины возбудили уголовное дело.

Ранее стало известно, в каком состоянии находятся дети, которых изъяли из семьи в Шелаболихинском районе. Напомним, внимание к себе семья привлекла после того, как отчим выгнал ребёнка голым на мороз.