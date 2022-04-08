Полиция разыскивает мужчин, которые напали на главреда «Новой газеты» Дмитрия Муратова

Сотрудники полиции разыскивают двух мужчин, которых подозревают в нападении на главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова. Об этом сообщает ТАСС.

По информации правоохранителей, злоумышленники представились провожающими, для того чтобы войти в вагон. Оказавшись внутри, они облили Муратова смесью с краской, после чего скрылись. Отмечается, что оба мужчины были в масках.

Позднее полицейским поступило сообщение о случившемся и сотрудники прибыли к поезду Москва — Самара.

Напомним, что Дмитрий Муратов рассказал об инциденте в социальных сетях. По его словам, нападавшие выкрикнули ему: «Муратов, вот тебе за наших пацанов».