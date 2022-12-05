Пострадали 20 девочек: в Алтайском крае осудят мигранта, который отправлял порно детям

В Алтайском крае иностранец предстанет перед судом по обвинению в рассылке интимных снимков детям. Как сообщает СУ СК России по региону, представляясь ровесником детей, он входил к ним в доверие, после чего отправлял «контент», тем самым развращая несовершеннолетних, а позднее принуждал их отправлять ему интимные фото и видео — угрожая, что кто-то узнает о таком общении.

По данным следствия, мужчина приехал в Россию для работы в Москве и Московской области. В 2019 и 2021 годах он стал общаться с несовершеннолетними девочками через популярную соцсеть и мессенджер.

«Всего от действий злоумышленника пострадало 20 девочек в возрасте от 8 до 15 лет, которые проживают не только на территории Алтайского края, но и других регионов страны — от Ставропольского до Хабаровского края. Всего следствием доказано 32 эпизода преступной деятельности обвиняемого», — подчеркнули в ведомстве.

Мужчина отказался от дачи показаний, не признав вину, однако следствие проделало значительную работу и закрепило доказательную базу. Уголовное дело по ч. 4 ст. 132 УК РФ и ч. 2 ст. 242.1 УК РФ передано в суд с утверждённым заместителем прокурора Алтайского края обвинительным заключением.