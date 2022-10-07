Появилось видео спасения ребёнка по автолестнице из горящей квартиры в Рубцовске

В Рубцовске пожарные спасли ребёнка из горящей квартиры на пятом этаже. Видео появилось в паблике «В курсе 22».

Напомним, пожар произошёл 6 октября в доме по улице Федоренко. Ребёнок находился один в квартире, его спустили с балкона при помощи автолестницы.

«Молодцы, ребёнка спасли!» — отметил автор видео.

В алтайском МЧС пояснили, что в квартире горели вещи и мебель: для тушения задействовали две пожарные автоцистерны и 10 сотрудников.

Ранее в Алтайском крае пожарные спасли из горящего дома детей, которые стояли на подоконнике и прижимались к не открывавшемуся окну.