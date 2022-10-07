Появилось видео спасения ребёнка по автолестнице из горящей квартиры в Рубцовске
Ребёнок находился один в квартире
7 октября 2022, 10:02
В Рубцовске пожарные спасли ребёнка из горящей квартиры на пятом этаже. Видео появилось в паблике «В курсе 22».
Напомним, пожар произошёл 6 октября в доме по улице Федоренко. Ребёнок находился один в квартире, его спустили с балкона при помощи автолестницы.
«Молодцы, ребёнка спасли!» — отметил автор видео.
В алтайском МЧС пояснили, что в квартире горели вещи и мебель: для тушения задействовали две пожарные автоцистерны и 10 сотрудников.
Ранее в Алтайском крае пожарные спасли из горящего дома детей, которые стояли на подоконнике и прижимались к не открывавшемуся окну.
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