Пожар произошел в заброшенном бараке в Барнауле

26 марта в Барнауле произошел пожар в нежилом двухэтажном бараке на улице Шипуновской. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю, пожарно-спасательные подразделения локализовали возгорание на площади 250 квадратных метров.

О пострадавших в инциденте не сообщается. Причина происшествия выясняется.

Напомним, что ранее в Барнауле произошел пожар в пятиэтажном доме по улице Никитина, 74. Прибывшие спасатели организовали эвакуацию жильцов дома из опасной зоны — они вывели из здания 10 человек.

Пожар оперативно ликвидировали, площадь горения составила 2 квадратных метра. В условиях задымления работали два звена газодымозащитной службы. В результате инцидента никто не пострадал.