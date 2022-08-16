Притон для бомжей: барнаулец устроил свалку в своей квартире

Барнаулец устроил свалку прямо в своей квартире. Как сообщает Telegram-канал «Регион-22 Барнаул», в доме № 77 на улице 5-й Западной один из жителей устроил «притон» для бомжей.

Год назад Санэпидемстанция уже вычищала помещение от мусора и проводила дезинсекцию, однако за год житель краевой столицы снова превратил квартиру в свалку.

По словам местных жителей, владелец квартиры приводит домой бездомных.