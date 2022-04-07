Прокуратура подала иск в интересах Минобороны к пяти барнаульским заводам

Арбитражный суд Алтайского края принял к рассмотрению ещё один иск прокуратуры региона к ряду барнаульских заводов, в числе которых Завод механических прессов. Как сообщает «Банкфакс», это уже второе заявление надзорного ведомства к данному пулу предприятий, которое, как и предыдущее, было подано в интересах Минобороны РФ.

Так, 4 апреля прокуратура Алтайского края подала исковое заявление к пяти юрлицам: ООО «Завод механических прессов», Алтайский региональный сервисный металлоцентр, Завод промышленного оборудования, Барнаульский завод прессового оборудования и «Ливадия». Ведомство в защиту прав и интересов РФ в лице Министерства обороны требует признать ничтожными сделки между компаниями и взыскать с них деньги в солидарном порядке.

Так, прокуратура требует признать недействительным договор аренды от августа 2019 года, заключённый между Заводом механических прессов и «Ливадией», а также взыскать с юрлиц в солидарном порядке 8 млн рублей. Кроме того, ведомство потребовало признать ничтожными три сделки между Заводом механических прессов и Барнаульским заводом прессового оборудования на общую сумму 7,9 млн рублей и взыскать с компаний эти средства в солидарном порядке. Помимо этого, в списке требований — признать ничтожной сделку от августа 2019 года, заключённую между Заводом механических прессов и Заводом промышленного оборудования, и взыскать с них в солидарном порядке 3 млн рублей и другие.

Пока в документах не уточняются основания для реакции прокуратуры. При этом как минимум четыре из пяти ответчиков могут быть аффилированы между собой.

«Сам завод мехпрессов расположен на площадке на пересечении улицы Чеглецова и проспекта Калинина. В БЦ „Континент“ в соседнем здании на Чеглецова, 3а зарегистрированы Завод промышленного оборудования и Барнаульский завод прессового оборудования. Последнее предприятие, согласно данным онлайн-справочников, использует ту же электронную почту, что и Алтайский региональный сервисный металлоцентр. Адрес зарегистрирован на домене altaipress.ru. ООО „Алтайпресс“ — одно из юрлиц четы Ферапонтовых, Сергей Ферапонтов — владелец завода мехпрессов», — отмечается в публикации.

Выбивается из общей картины только «Ливадия», которая, судя по данным ЕГРЮЛ, зарегистрирована в Барнауле, на 2-й Северо-Западной, 29. Там, согласно справочнику 2ГИС, расположен обычный частный дом. Кроме того, некоторые из справочников приводят данные ФНС за 2020 год, согласно которым на предприятии не работало ни одного человека.