Пропавшего 15-летнего подростка ищут в Барнауле

В Барнауле ищут пропавшего без вести 15-летнего подростка. Об этом рассказали поисковики отряда «Лиза Алерт».

Мальчик ушёл из дома 5 сентября и не вернулся. Родные ничего не знают о его местоположении.

Приметы пропавшего ребёнка: рост 157 см, телосложение xудощавое, глаза голубые, волосы светло-русые.

Был одет: тёмно-синяя рубашка, тёмно-синие брюки, синие кроссовки.

С собой у мальчика был чёрный рюкзак.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят сообщить по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно).