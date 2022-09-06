Пропавшего 15-летнего подростка ищут в Барнауле
Мальчик ушёл из дома 5 сентября и не вернулся
6 сентября 2022, 17:04, Илья Звягинцев
В Барнауле ищут пропавшего без вести 15-летнего подростка. Об этом рассказали поисковики отряда «Лиза Алерт».
Мальчик ушёл из дома 5 сентября и не вернулся. Родные ничего не знают о его местоположении.
Приметы пропавшего ребёнка: рост 157 см, телосложение xудощавое, глаза голубые, волосы светло-русые.
Был одет: тёмно-синяя рубашка, тёмно-синие брюки, синие кроссовки.
С собой у мальчика был чёрный рюкзак.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят сообщить по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно).
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