На Камчатке пять туристов погибли во время восхождения на Ключевскую сопку. Об этом сообщает Amur Mash.

По информации из социальных сетей, восхождение должно было закончиться на вершине самого высокого вулкана Евразии, однако в ходе подъёма у группы возникли проблемы.

По предварительным данным, на высоте 4 158 метров группа сорвалась и упала вниз. Погибшими на данный момент считаются пять человек, среди которых гид.

На место происшествия вылетел самолёт МЧС. Как минимум трём пострадавшим нужна медицинская помощь.

Предполагается, что среди группы могут быть туристы из Алтайского края.