Сильный пожар произошёл напротив сельской администрации в Алтайском крае

Пожар произошёл в здании СТО в селе Крестьянка Мамонтовского района Алтайского края. Об этом amic.ru сообщили очевидцы.

По их данным, инцидент случился во вторник, 29 ноября, после обеда. Единственная на населённый пункт автомастерская принадлежит местному предпринимателю.

Жители села также рассказали, что через дорогу от СТО находится сельская администрация, а в паре десятков метров — жилая двухэтажка. Ни одно из этих зданий от огня не пострадало.

Фото очевидца

Предварительно, пожар мог возникнуть из-за неисправной проводки, пострадавших нет. Подробности уточняются.

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