СК завел дело против мэра сибирского города, в котором сгорело не меньше 100 строений
Следствие просит заключить Виктора Лупиноса под стражу
8 мая 2022, 18:29, Никита Черников
В Омской области задержали мэра Называевска Виктора Лупиноса, сообщает пресс-служба регионального управления СК.
Чиновнику вменяют злоупотребление должностными полномочиями: он не организовал в полной мере выполнение правил противопожарного режима, в результате чего сгорело не меньше 100 строений.
Следствие просит заключить Лупиноса под стражу.
В последние дни в Сибири бушуют мощные пожары, из-за которых выгорают тысячи гектаров леса, гибнут люди, а многие остаются без крыши над головой. Наиболее напряжённая обстановка наблюдается в Красноярском крае, Кузбассе и Хакасии.
Сибирь в огне. В каких регионах бушуют мощные пожары и как с ними обстоят дела в Алтайском крае
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