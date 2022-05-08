СК завел дело против мэра сибирского города, в котором сгорело не меньше 100 строений

Следствие просит заключить Виктора Лупиноса под стражу

8 мая 2022, 18:29, Никита Черников

В Омской области задержали мэра Называевска Виктора Лупиноса, сообщает пресс-служба регионального управления СК.

Чиновнику вменяют злоупотребление должностными полномочиями: он не организовал в полной мере выполнение правил противопожарного режима, в результате чего сгорело не меньше 100 строений.

Следствие просит заключить Лупиноса под стражу.

В последние дни в Сибири бушуют мощные пожары, из-за которых выгорают тысячи гектаров леса, гибнут люди, а многие остаются без крыши над головой. Наиболее напряжённая обстановка наблюдается в Красноярском крае, Кузбассе и Хакасии.

Сибирь в огне. В каких регионах бушуют мощные пожары и как с ними обстоят дела в Алтайском крае

Сибирь в огне. В каких регионах бушуют мощные пожары и как с ними обстоят дела в Алтайском крае

Комментарии
    Новости партнеров